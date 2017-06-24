Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Rus İstihbarat Toplama Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Geçti

Rusya donanmasına ait istihbarat toplama gemisi 'Kildin' sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

Rus İstihbarat Toplama Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Geçti

Rus donanmasına ait istihbarat toplama gemisi 'Kildin'  saat 08.15 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi.

İstihbarat gemisine  geniş güvenlik önlemleri altında  sahil güvenlik, kıyı emniyeti kurtarma 8 gemisi ve  deniz polisi eşlik etti.

İstihbarat gemisinin ön bölümünde bulunan askeri personelin silahlı nöbet tuttuğu görüldü.

Bazı askerlerinde geminin güvertesinde İstanbul Boğazını izledi.

Gemide çok sayıda personelin de olduğu görülürken, gemi yaklaşık bir saatte geçişini tamamlayarak Karadeniz'e açıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #boğaz #istanbul #karadeniz #rusya
banner863
Önceki Haber
İstanbul'da trafik yüzde 4'e düştü
Sonraki Haber
Rasim Ozan Kütahyalı ile Emre Belözoğlu'nun davasında karar çıktı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.