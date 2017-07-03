"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yaptığı görüşme, Rusya, İran ve Türkiye arasındaki işbirliğini arttıracak." Rus uzmanlar, Erdoğan'ın Şoygu ile yaptığı görüşmeyi böyle yorumladı. Uzmanlara göre, çatışmasızlık anlaşması imzalanmadan önce yapılan bu görüşme ciddi bir önem taşıyor.

Hem çatışmasızlık bölgeleri anlaşmasının teknik ayrıntılarının planlandığı hem de Türkiye'nin Afrin'e müdahalesinin konuşulduğu bir zamanda Ankara önemli bir ziyaretçiyi ağırladı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Tarabya Köşkü’nde görüştü.



Rus uzmanlar, görüşmeyi Rusya'da yayın yapan Ekonomika Segodnya gazetesine değerlendirdi. Uzmanlara göre görüşme Rusya, Türkiye ve İran arasındaki ilişkiyi arttıracak.



Ortadoğu-Kafkasya Araştırma Merkezi Müdürü Stanislav Tarasov, gerilimi azaltma bölgeleriyle ilgili anlaşma imzalanmadan önce yapılan görüşmenin ciddi bir önem taşıdığının altını çizdi.



Tarasov, "Rusya, Türkiye ve İran bu projenin ana sponsorları durumunda. Sınırları ve güvenliği hangi birliklerin sağlayacağını açık şekilde belirlemek gerekiyor. Aynı zamanda da siyasi çözüm perspektiflerini ve Kürt sorununun perspektiflerini anlamak önem taşıyor" diye konuştu.



Tarasov, Rusya, Türkiye ve İran'ın yakın işbirliği yapacağını ve yakın gelecekte yeni kararlar alınmasının beklendiğini kaydetti.



Rusya Bilimler Akademisi Öğretim Üyesi Boris Dolgov'a göre de görüşme önemli bir yere sahip. Dalgov, bir cumhurbaşkanı ve bir savunma bakanı arasında çok fazla görüşme yapılmadığını, ancak Suriye'deki durumun bu tür görüşmeleri gerekli kıldığını ifade etti.



ulusal.com.tr