Ruslar, 12 sektörde 208 proje ile geliyor

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ekonomik ilişkiler bir üst seviyeye taşınıyor. Bu kapsamda Görev Holding ve Merkez Rusya Yatırım Konseyi Heyeti ortak toplantılar düzenleyecek.



Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in atadığı Artur Niyazmetov Başkanlığındaki Merkez Rusya Yatırım Konseyi Heyeti, Türkiye’de üç ayrı toplantı yapacak.



Toplantılara Türk iş dünyası davet edildi. Görev Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tugay Şen ayrıntıları anlattı.

ulusal.com.tr

