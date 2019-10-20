banner1198

banner1199

banner1197

Ruslar, 12 sektörde 208 proje ile geliyor

Merkez Rusya Yatırım Konseyi Heyeti Türkiye'ye geliyor. Heyet, Görev Holding'in İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenleyeceği üç ayrı toplantıda 208 projeyi Türk yatırımcılara anlatacak.

GÜNDEM 20.10.2019, 18:39
Ruslar, 12 sektörde 208 proje ile geliyor

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ekonomik ilişkiler bir üst seviyeye taşınıyor. Bu kapsamda Görev Holding ve Merkez Rusya Yatırım Konseyi Heyeti ortak toplantılar düzenleyecek.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in atadığı Artur Niyazmetov Başkanlığındaki Merkez Rusya Yatırım Konseyi Heyeti, Türkiye’de üç ayrı toplantı yapacak. 

Toplantılara Türk iş dünyası davet edildi. Görev Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tugay Şen ayrıntıları anlattı.

ulusal.com.tr
 

#Merkez Rusya Yatırım Konseyi
Yorumlar (0)
19°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P