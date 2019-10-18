Rusya Ankara Büyükelçisi Yerhov: Türkiye-Rusya ilişkileri zirvede

Ülkeler arasındaki diyalogun giderek büyüdüğünü vurguladı. Daha da gelişeceğini belirtti.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türk Rus dostluğuna ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı.

Ankara Kitap Fuarı’nın açılışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erkov, iki ülkenin yürüttüğü stratejik projeler olduğunu söyledi.

Rusya Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, şöyle konuştu:

"İkili ilişkilerimiz çok büyük bir hızla gelişmekte. İki ülke arasındaki siyasi diyalog, neredeyse zirveye ulaşmış durumda. Devlet başkanlarımız, sık sık bir araya geliyor. Daha da fazla telefon görüşmesi yapılıyor. Önümüzdeki hafta Rusya Federasyonu'nda bir sonraki zirve gerçekleştirilecek. İki ülke olarak gerçekten stratejik önem taşıyan projeleri üstleniyor ve gerçekleştiriyoruz. Bunların arasında TürkAkımı var, Akkuyu Nükleer Santrali mevcut. Ticaret hacmimiz sürekli artış göstermekte. Tüm bu güzel tablo içerisinde kültürel, beşeri ilişkiler ayrı bir öneme sahiptir."

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