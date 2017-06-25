"Türkiye'ye silah sevkiyatının önünde herhangi bir engel yok" dedi, S-400 füzeleriyle ilgili yapılan görüşmeleri hatırlattı. Amerika ile silah satışı konusunda kriz yaşayan Türkiye'ye Moskova kapı açtı.
Açıklama, Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin'den geldi. Sputnik'e konuşan Rogozin, parasının ödenmesi halinde silah satışı yapabileceklerini, Türkiye'ye silah sevkiyatının önünde bir engel bulunmadığını belirtti.
Rogozin, "Türkler Neden silah alamasın ki? İsteyenler, alır. Parasını ödeyin ve satalım. Yunanlar alıyor. Rus uçakları halihazırda Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinde de kullanılıyor. Afganlar da, ABD'nin Afgan ordusu için Rus helikopterleri satın almasını istiyor" ifadelerini kullandı.
Rogozin, Rusya ve Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatı konusunda görüşmeler yaptığını da hatırlattı.
Türkiye, Amerika'dan bazı tank mermileri, zırhlı personel taşıyıcıları ve makineli tüfek mermileri konusunda talepleri vardı. Son dönemlerde terörle mücadeleyi yoğunlaştıran Türkiye, İnsansız hava aracı konusunda da Amerika'ya talebi iletmişti. Ancak Amerika çeşitli bahaneler öne sürerek silah satışını engellemişti.
ulusal.com.tr
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