Amerika ile "silah satışı" konusunda kriz yaşayan Türkiye'ye Moskova göz kırptı. Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin, Türkiye'ye silah sevkıyatının önünde herhangi bir engel bulunmadığını söyledi. Rogoz, Rusya ve Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemlerinin sevkıyatı konusunda da görüşmeler yaptığını hatırlattı.

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