Rusya, Çin ve Suriye'den Kasım Süleymani açıklaması

Amerika'nın İranlı general Kasım Süleymani'ye suikast düzenlemesi bölgedeki gerilimi tırmandırdı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi bir kaynak, Amerikan saldırısını en sert şekilde kınadığını belirtti. Yetkili, "Amerika'nın bölgedeki tehlikeyi tırmandırdığını" ifade etti.

Konuyla ilgili bir açıklama da Rusya'dan geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Süleymani'nin öldürülmesini, bölge çapında gerginliği artıracak "maceracı bir adım" olarak niteledi.

Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev de olayı değerlendirdi. Kosaçev, suikastin Bağdat'taki ABD büyükelçiliğinin işgal edilmesinin intikamı gibi gördüğünü ve bunun "çok kötü bir senaryo olduğunu" belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise "itidal" çağrısı geldi. Açıklamada Pekin yönetiminin uluslararası ilişkilerde güç kullanımına her zaman karşı çıktığı vurgulandı. Çin, "Ortadoğu'da istikrar ve barışın korunması" çağrısı yaptı.

Yaşananların ardından İsrail alarmda. Suikast, Tel Aviv yönetimini harekete geçirdi. Golan tepelerindeki Hermon Dağı ziyaretçilere kapatıldı. Gerekçe olarak füze saldırısı riski gösterildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Yunanistan'a yaptığı ziyareti yarıda keserek ülkesine döndü.

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, tehditleri ele almak için üst düzey güvenlik ve ordu yetkilileriyle bir toplantı düzenlendi.

Ayrıca, İran'ın Süleymani'nin öldürülmesine misilleme yapabileceği endişesiyle İsrail'e ait dış temsilciliklerdeki güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.

ulusal.com.tr