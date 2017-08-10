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Rusya'dan PYD mesajı: Türkiye'nin hassasiyeti, işbirliğimizi yakınlaştırmalı

Rusya'nın yeni Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye'nin PYD hassasiyetleriyle ilgili mesajlar verdi. Türkiye'nin PYD'ye karşı hassasiyetini bildiklerini söyleyen Yerhov, "Bu hassasiyet, iki ülke arasındaki işbirliğini daha da yakınlaştırma yönüne gitmemiz gerektiğini gösterir" dedi

Rusya'dan PYD mesajı: Türkiye'nin hassasiyeti, işbirliğimizi yakınlaştırmalı

Rusya'nın yeni Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, ayağının tozuyla gazetecilere önemli açıklamalar yaptı.

Yerhov, "YPG'yi bir terör örgütü olarak görüyor musunuz?" sorusuna, “Ankara ile Moskova işbirliğini arttırmalı” yanıtını verdi.

"TÜRKİYE'NİN HASSASİYETİNDEN HABERDARIZ: Türkiye'nin hassasiyetlerinden haberdarız, dikkatlice not alıyoruz ve gerekli bir şekilde Rusya Federasyonu yönetimini bu konuda bilgilendiriyoruz. Suriye'nin kuzeyinde şu anda çok hassas bir durum olduğunu, son zamanlardaki gelişmelerin ışığında hassas bir hale geldiğini biliyoruz. Bu durumun hassasiyeti, özellikle iki ülke arasındaki işbirliğini daha da yakınlaştırma yönüne gitmemiz gerektiğini gösterir. Emin olabilirsiniz, şu anda diyalog süreci işliyor."

Yerhov, Türkiye, Rusya ve İran'la Suriye krizine çözüm için Astana atılan adımların da değerli olduğunu kaydetti. "Türkiye'nin hassasiyeti bilinirken PYD neden Astana'ya davet ediliyor" sorusuna Yerhov, "Olumlu bir katkı sağlayabilecek kurum veya oluşum mutlaka bu süreç içinde yer almalı" sözleriyle yanıt verdi.

Suriye'deki son durumu da değerlendiren Rus büyükelçi, Türkiye ile Rusya'nın ortak hareket etmesi halinde sinerji olarak çok güzel sonuçlar verdiğini söyledi.

Suriye'de çok fazla grup olduğunu belirten Yerhov, "Bir grupla bugün öpüşürken yarın onunla çatışıyoruz. Olayı bir parmak şaklatmakla sükûnete kavuşturmak güzel olurdu" diye konuştu.

İki ülke arasındaki ticari gelişmeleri de değerlendirdi Yerhov. "Halen iki ülke arasındaki ticarette çok ciddi bir keşfedilmemiş potansiyel olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #rusya #pyd #türkiye #ankara
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