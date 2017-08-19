Önce Ankara ile Tahran teröre karşı mücadelede ortak zemin oluşturdu, ardından Rusya Genelkurmay Başkanı Türkiye’ye gelme kararı aldı. Şam’da devam eden temaslarının ardından Ankara’ya gelecek olan Rusya Genelkurmay Başkanı, Türk yetkililerle Suriye’deki operasyonlar hakkında görüşecek. Önce İran ardından Rusya Genelkurmay Başkanının Türkiye'ye gelmesinden rahatsız olan Washington yönetimi, Savunma Bakanını önümüzdeki hafta Ankara’ya gönderme kararı aldı

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri’nin tarihi Ankara ziyaretinin ardından bu kez de Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov Türkiye’ye geliyor.



Önümüzdeki günlerde Ankara’da olması beklenen Gerasimov’un Şam’daki temaslarının ardından gelecek olması ise oldukça dikkat çekiyor.



Edinilen bilgilere göre, Türkiye, İran ve Rusya’nın Suriye’de birlikte hareket edip etmeyeceği konusunun gündeme geleceği belirtiliyor. Masadaki sıcak konular ise Afrin operasyonu ve İdlip kentinin teröristlerden temizlenmesi olarak öne çıkıyor.



İki kritik ziyaretin art arda gelmiş olması ve bölgedeki dengeleri değiştireceği düşüncesi, Washington’u da harekete geçirdi.



Suriye’nin kuzeyinde koridor oluşturma hedefinde olan Amerika, 3 önemli devletin birlikte karar almasından rahatsız. Bunun için Washington ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’i Ankara’ya gönderme kararı aldı.



Mattis’in geleceği tarih de belli oldu. 23 Ağustos’ta Türkiye’ye gelecek olan Mattis, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.



Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, Mattis’in temaslarında iki ülke arasındaki "Stratejik müttefikliğe" vurgu yapacağı, bölgesel istikrarın sağlanması adına iki ülkenin ortaklığını ele alacağı belirtildi. Görüşmede aynı zamanda terör örgütü PKK’ya karşı güvenlik endişelerinin konuşacağı ifade edildi.



Amerikalı Bakan Mattis’in Türkiye ziyareti öncesinde Ürdün’e giderek Kral 2. Abdullah ve Genelkurmay Başkanı Mamut Freihat ile görüşeceği kaydedildi. Mattis 24 Ağustos’ta da Ukrayna’da Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ve Savunma Bakanı Stepan Pltorak ile bir araya gelecek.



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