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Rusya ile Türkiye, S-400 için sözleşmeyi imzaladı

Rosoboroneksport Genel Müdürü Miheyev, "Türkiye ile S-400 füze savunma sistemleri için gerekli sözleşme imzalandı ancak henüz yürürlüğe girmedi" dedi

Rusya ile Türkiye, S-400 için sözleşmeyi imzaladı

Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport’un Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Türkiye ile S-400 füze savunma sistemleri için gerekli sözleşmenin imzalandığını belirterek, “Ancak söz konusu sözleşme henüz yürürlüğe girmedi.” dedi.

Başkent Moskova’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Miheyev, S-400 füze savunma sistemlerine ilişkin Türkiye ve Rusya arasındaki istişarelerin devam ettiğini belirtti.

İki ülke arasında S-400’lerin teminine ilişkin sözleşmenin imzalandığına işaret eden Miheyev, “Ancak sözleşme henüz yürürlüğe girmedi. Bazı teknik detaylar üzerinde çalışıyoruz.” yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, Rusya’dan alınacak S-400 füze savunma sistemleri için imzaların atıldığını açıklamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #rusya #türkiye #s-400
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