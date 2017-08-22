Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport’un Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Türkiye ile S-400 füze savunma sistemleri için gerekli sözleşmenin imzalandığını belirterek, “Ancak söz konusu sözleşme henüz yürürlüğe girmedi.” dedi.
Başkent Moskova’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Miheyev, S-400 füze savunma sistemlerine ilişkin Türkiye ve Rusya arasındaki istişarelerin devam ettiğini belirtti.
İki ülke arasında S-400’lerin teminine ilişkin sözleşmenin imzalandığına işaret eden Miheyev, “Ancak sözleşme henüz yürürlüğe girmedi. Bazı teknik detaylar üzerinde çalışıyoruz.” yorumunu yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, Rusya’dan alınacak S-400 füze savunma sistemleri için imzaların atıldığını açıklamıştı.
Rosoboroneksport Genel Müdürü Miheyev, "Türkiye ile S-400 füze savunma sistemleri için gerekli sözleşme imzalandı ancak henüz yürürlüğe girmedi" dedi
Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport’un Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Türkiye ile S-400 füze savunma sistemleri için gerekli sözleşmenin imzalandığını belirterek, “Ancak söz konusu sözleşme henüz yürürlüğe girmedi.” dedi.
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