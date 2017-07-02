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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Türk Ordusu’nun, PKK/PYD’nin işgal ettiği Afrin’e yönelik olası harekatı konuşulurken Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Türkiye’ye geldi. Şoygu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Tarabya Köşkü’nde bir araya geldi. Zirvede, Suriye'deki ateşkesi kalıcı hale getirmeyi hedefleyen çatışmasızlık bölgelerinin de ele alındığı belirtiliyor.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

PKK/PYD denetimindeki Afrin’e “Fırat Kılıcı” adıyla harekat yapılacağı tartışılırken Türkiye önemli bir misafiri ağırladı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Tarabya Köşkü’nde saat 15:15’te bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmeye Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.



Zirvede Türkiye’nin Afrin’e operasyon hedefinin gündeme gelip gelmediği kulislerde merak konusu.

Zirvede, 4-5 Temmuz tarihlerinde Kazakistan’ın Başkenti Astana’da yapılacak görüşmelerinin de ele alındığı belirtiliyor. Bu kapsamda görüşmede, Suriye’nin İdlib, Hama, Humus, Şam ve Deraa bölgelerinde ilan edilen çatışmasızlık bölgelerini hangi ülke askerlerinin koruyacağının ele alındığı ileri sürüldü. 

​Astana görüşmeleri, son olarak Erdoğan’ın Rusya lideri Vladimir Putin’le yaptığı telefon görüşmesinde de gündeme gelmişti. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre  iki lider, Astana görüşmesi çerçevesinde Suriye krizinin çözümüne yönelik temel konuları istişare etmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #erdoğan #rusya #türkiye #Sergey Şoygu #hakan fidan #İbrahim Kalın #hulusi akar
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