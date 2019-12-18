Rusya ve Suriye'den ortak tatbikat

Rusya ile Suriye Akdeniz'de ortak tatbikata başladı.



Tatbikatta Rusya'nın Hmeymim'deki üssünden savaş uçakları ve gemileri ile Suriye'nin füze botları ve mayın tarama gemileri yer alıyor. Ayrıca kıyıda da manevralar icra edilecek.



Kıyıda güvenlik ve savunma birlikleri insansız hava araçları, yasadışı silahlı örgütler ile mücadele senaryolarını oynayacak.



Rus yetkilileri tatbikat kapsamında Rusya ve Suriye gemilerinden taktik grupların ortak topçu atışları ve manevralar gerçekleştireceğini de bildirdi.



Tatbikat terör, yasadışı silahlı örgütlerle mücadele için Rusya ile Suriye orduları arasındaki işbirliğini arttırma amacı taşıyor.







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