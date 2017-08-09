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Rütbeleri belirlenen askerlerin görev yerleri yarın açıklanacak

Geçen hafta yapılan Yüksek Askeri Şura zirvesinde yeni rütbeleri belirlenen askerlerin görev yerleri yarın açıklanacak. Bu yılki Şura toplantısında önceki zirvelerden farklı olarak terfilerle eş zamanlı görev yerleri ise ilan edilmemişti.

Rütbeleri belirlenen askerlerin görev yerleri yarın açıklanacak

2 Ağustos’ta yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısında terfi alan komutanların yeni görev yerleri 10 Ağustos Perşembe günü açıklanacak.

Bu yılki Şura'da önceki zirvelerden farklı olarak Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri’nde terfi, emeklilik ve görev süreleri için uzatma kararları verildi ancak görev yerleri ilan edilmemişti.  

Amiral ve generalliğe terfi ettirilen 61 albay, görev süresi bir yıl uzatılan 8 amiral ve general ile görev süresi 2 yıl daha devam ettirilen 168 albayın yeni görev yerleri belirlenecek. Şura'da generalliğe yükseltilen kumpas davalarında yargılanan 10 askerin ise nerede görev alacağı merak konusu.

Şura toplantısında, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı  Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal olmuştu.


ulusal.com.tr

Etiketler; #yüksek askeri şura
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