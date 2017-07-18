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S-400'ler için teknik konularda anlaşıldı

Rostec Üst Yöneticisi Çemezov, "Türkiye ile S-400 hava savunma sistemlerinin alımına ilişkin sözleşmede teknik konuların tümünde anlaşıldı. Geriye sadece idari ve finansman konuları kaldı." dedi.

S-400'ler için teknik konularda anlaşıldı

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in Üst Yöneticisi (CEO) Sergey Çemezov, Türkiye ile S-400 hava savunma sistemlerinin alımına ilişkin sözleşmede teknik konuların tümünde anlaşıldığını belirterek, "Geriye sadece idari ve finansman konuları kaldı." dedi.

Moskova’da düzenlenen MAKS 2017 havacılık fuarı kapsamında, AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Çemezov, S-400 hava savunma sistemlerinin alımına ilişkin sözleşmenin tüm teknik detaylarında Türkiye ve Rusya’nın anlaştığını vurguladı. Çözülmesi gereken idari ve finansman konuları kaldığını belirten Çemezov, "Anlaşmayı sonuca bağlamak için iki ülke hükümetleri arasında alınması gereken bazı kararlar bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Çemezov ayrıca, S-400’lerin Türkiye’de üretilmesinin de son derece büyük yatırımlar gerektirdiğine işaret ederek, henüz böyle bir adım atılmasının planlanmadığını sözlerine ekledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #s-400
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