S-400 testleriyle ilgili Hulusi Akar'dan açıklama geldi

Meclis'te bulunan bakanlar Ankara'da gerçekleştirilen S-400 testine ilişkin soruları yanıtladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, füze sistemlerinde planlamanın devam ettiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da AK Parti grubuna katılmak için Meclis'deydi. Amerika'dan yapılan S-400 karşıtı açıklamalara değindi.

Amerika Türkiye'nin S-400 almaması için sürekli engel çıkarmaya çalıştı. Amerikan tarafı, "sistemin NATO'ya zarar vereceği" tezi üzerinde durdu. Çavuşoğlu buna da yanıt verdi.

ulusal.com.tr