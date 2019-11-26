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S-400 testleriyle ilgili Hulusi Akar'dan açıklama geldi

Ankara'da yapılan S-400 testleriyle ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan açıklama geldi. Bakan, planlamada bir değişiklik olmadığını söyledi.

GÜNDEM 26.11.2019, 22:20
S-400 testleriyle ilgili Hulusi Akar'dan açıklama geldi

Meclis'te bulunan bakanlar Ankara'da gerçekleştirilen S-400 testine ilişkin soruları yanıtladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, füze sistemlerinde planlamanın devam ettiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu  da AK Parti grubuna katılmak için Meclis'deydi.  Amerika'dan yapılan S-400 karşıtı açıklamalara değindi.

Amerika Türkiye'nin S-400 almaması için sürekli engel çıkarmaya çalıştı. Amerikan tarafı,  "sistemin NATO'ya zarar vereceği" tezi üzerinde durdu. Çavuşoğlu buna da yanıt verdi.

ulusal.com.tr

#s400 #milli savunma bakanı #hulusi akar
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