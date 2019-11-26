S-400 testleriyle ilgili Hulusi Akar'dan açıklama geldi
Ankara'da yapılan S-400 testleriyle ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan açıklama geldi. Bakan, planlamada bir değişiklik olmadığını söyledi.
GÜNDEM 26.11.2019, 22:20
Meclis'te bulunan bakanlar Ankara'da gerçekleştirilen S-400 testine ilişkin soruları yanıtladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, füze sistemlerinde planlamanın devam ettiğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da AK Parti grubuna katılmak için Meclis'deydi. Amerika'dan yapılan S-400 karşıtı açıklamalara değindi.
Amerika Türkiye'nin S-400 almaması için sürekli engel çıkarmaya çalıştı. Amerikan tarafı, "sistemin NATO'ya zarar vereceği" tezi üzerinde durdu. Çavuşoğlu buna da yanıt verdi.
ulusal.com.tr
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P