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S-400’lerin nerede konuşlanacağı da belli olmaya başladı

Türkiye ile Rusya arasında anlaşma sağlandı, S-400’ler için imzalar atıldı. Mobilize füzelerin nerede konuşlanacağı da belli olmaya başladı. Türkiye'ye ilk etapta Rusya'dan alacağı 2 adet S-400'ün biri batı sınırına diğeri doğu sınırına yerleştirecek.

S-400’lerin nerede konuşlanacağı da belli olmaya başladı

Rusya'dan alınacak S-400 hava savunma sistemlerinin biri doğuya diğeri batıya konuşlanacak. Türkiye'nin sınırlarının güvenliği arttırılacak.

Türkiye'ye ilk aşamada Rusya'dan 2 adet S-400 gelecek. Bunlar Suriye'den gelecek tehditlere karşı olarak doğuya, Yunanistan tehlikesine karşı batıya yerleştirilecek.

Rusya'dan ilk S-400 sevkiyatı için 2018 yılına işaret ediliyor. Yeni S-400'ler ise Türkiye’de üretilecek.

Türkiye, uzun menzilli hava savunma sistemi ihtiyacınıda denge politikaları gereği çift yönlü bir model ortaya koydu. Milyar dolarlık ihtiyacın yurt içindeki üretimle karşılanmasına yönelik NATO üyesi Fransız ve İtalyanlarla ortaklık anlaşması yapıldı.

Bir yandan da acil ihtiyaç kapsamında hazır alım için Rusya ile anlaşıldı.

Rusya ile anlaşmada teknoloji transferi de göz ardı edilmedi. Rusya ile iki aşamalı anlaşma uyarınca Türkiye 2 adet S-400 füzesini hazır alım yoluyla, kalan 2 adet füze rampasını da teknoloji transferi ile Türkiye'de üretim yoluyla alacak.


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #türkiye #rusya #s-400
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