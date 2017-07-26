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S-400’ün görevi ne olacak?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “İmzaları attık” açıklamasının ardından Rus hava savunma sistemi S-400 gündemin ilk sıralarında. S-400’lerin gelmesinin Türkiye’nin Batıya bağımlılığını azaltacağı tespiti yapan uzmanlar, füzelerin Türkiye’nin hava savunmasına önemli bir katkı sağlayacağı görüşünde.

S-400’ün görevi ne olacak?
"Biz, Rusya Federasyonu ile bu konuda gerekli adımları attık, imzalar atıldı ve inşallah S-400'leri ülkemizde göreceğiz"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu asözlerinin ardından Rus hava savunma sistemi S-400’ler Türkiye’nin gündemine oturdu.

Peki S-400’lerin görevi tam olarak ne?

Emekli hava pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş ABD’den gelen “Endişeliyiz” açıklamalarını da değerlendirdi.

Karataş, Türkiye'nin NATO üyesi olmasının S-400'ü almasını engelleyemeyeceğini söyledi. 

ulusal.com.tr
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