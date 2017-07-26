"Biz, Rusya Federasyonu ile bu konuda gerekli adımları attık, imzalar atıldı ve inşallah S-400'leri ülkemizde göreceğiz"
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu asözlerinin ardından Rus hava savunma sistemi S-400’ler Türkiye’nin gündemine oturdu.
Peki S-400’lerin görevi tam olarak ne?
Emekli hava pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş ABD’den gelen “Endişeliyiz” açıklamalarını da değerlendirdi.
Karataş, Türkiye'nin NATO üyesi olmasının S-400'ü almasını engelleyemeyeceğini söyledi.
ulusal.com.tr
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