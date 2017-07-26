Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “İmzaları attık” açıklamasının ardından Rus hava savunma sistemi S-400 gündemin ilk sıralarında. S-400’lerin gelmesinin Türkiye’nin Batıya bağımlılığını azaltacağı tespiti yapan uzmanlar, füzelerin Türkiye’nin hava savunmasına önemli bir katkı sağlayacağı görüşünde.

"Biz, Rusya Federasyonu ile bu konuda gerekli adımları attık, imzalar atıldı ve inşallah S-400'leri ülkemizde göreceğiz"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu asözlerinin ardından Rus hava savunma sistemi S-400’ler Türkiye’nin gündemine oturdu.Peki S-400’lerin görevi tam olarak ne?Emekli hava pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş ABD’den gelen “Endişeliyiz” açıklamalarını da değerlendirdi.Karataş, Türkiye'nin NATO üyesi olmasının S-400'ü almasını engelleyemeyeceğini söyledi.