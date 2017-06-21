Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP'nin Ankara'dan başlattığı Adalet Yürüyüşü'nü değerlendirdi, önemli uyarılar yaptı.
Partisinin genel merkezinde açıklama yapan Karamollaoğlu, yürüyüşünün bahane edilerek toplumda yeni çatlaklar oluşmaması için herkese görev düştüğünü ifade etti.
AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın bu sözlerine de yanıt veren Karamollaoğlu, CHP'nin yürüyüşünü demokratik tercih olarak gördüklerini belirtti.
ulusal.com.tr
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP'nin yürüyüşünün bahane edilerek toplumda çatlaklar oluşmaması için herkese görev düştüğünü söyledi. Yürüyüşü demokratik bir tercih olarak gördüklerini belirten Karamollaoğlu "Şiddete yönelik herhangi bir çağrıya vesile olmadığı sürece yürüyüşü kınanacak bir adım olarak değerlendirmiyoruz" diye konuştu.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP'nin Ankara'dan başlattığı Adalet Yürüyüşü'nü değerlendirdi, önemli uyarılar yaptı.