Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP'nin yürüyüşünün bahane edilerek toplumda çatlaklar oluşmaması için herkese görev düştüğünü söyledi. Yürüyüşü demokratik bir tercih olarak gördüklerini belirten Karamollaoğlu "Şiddete yönelik herhangi bir çağrıya vesile olmadığı sürece yürüyüşü kınanacak bir adım olarak değerlendirmiyoruz" diye konuştu.

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