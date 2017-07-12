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Saadet'ten 15 Temmuz uyarısı: FETÖ ile mücadelede ordunun kimliği yıpratılmamalı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 15 Temmuz gibi olayların tekrar etmemesi için 10 maddelik manifesto açıkladı. Karamollaoğlu, "Bu süreçte cunta zihniyeti ile mücadele ederken ordunun kurumsal kimliği yıpratılmamalı. Vatanseverlerle vatan hainlerinin ayrımı iyi yapılmalı" dedi.

Saadet'ten 15 Temmuz uyarısı: FETÖ ile mücadelede ordunun kimliği yıpratılmamalı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin yıl dönümünü değerlendirdi, önemli uyarılarda bulundu.

Türkiye'nin darbe girişimleriyle karşılaşmaması için 10 maddelik bildiri açıklayan Karamollaoğlu, "Yaşadığımız coğrafya güçlü bir orduyu zorunlu kılmaktadır" dedi.

Manifestoda Türkiye'nin dış güçler tarafından çevrelendiğini söyleyen Karamollaoğlu, darbe girişimlerinin daha çok milli gelirin düşük olduğu ülkelerde yaşandığını savundu.

Karamollaoğlu, FETÖ ve örgüte ilişkin açılan davalarla ilgili hükümete çağrı yaptı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Temel Karamollaoğlu #fetö #15 temmuz #saadet
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