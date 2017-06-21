AKP'de önceki gün gerçekleşen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenler ele alındı.

15 Temmuz’da şehitlerin verildiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Polis Özel Harekât Dairesi gibi noktalarda törenler yapılacak. Ağırlıklı olarak İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilecek. törenlere tüm vatandaşların katılımı sağlanacak.Ankara ve İstanbul’da inşa edilen anıtların açılışı yapılacak. 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler de törenlerde hazır bulunacak.İllerde vatandaşlar, 15 Temmuz’da olduğu gibi sokaklara çıkarak, anmalara katılacak. Gece boyunca camilerden sela okunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Temmuz’da sabah namazını Külliye’de bulunan Beştepe Millet Camii’nde vatandaşlarla birlikte kılacak. MYK toplantısında 15 Temmuz törenlerinin yanı sıra TBMM İçtüzüğü de ele alındı. İçtüzükte yapılması planlanan değişikliğin, 15 Temmuz’da TBMM Genel Kurulu açıldıktan sonra gündeme gelmesi benimsendi.MYK’da 1 Temmuz’da yapılacak AKP kampı ile ramazan sonrası teşkilatlarda başlayacak revizyon da görüşüldü. MYK’da, tüm parti teşkilatları ve yerel yönetimlerin başarı durumlarının analizine devam edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti teşkilatlarının yeni döneme uyum sağlaması gerektiğini belirterek, uyum sorunu yaşayanların yenileneceğini söyledi. Teşkilatların kucaklayıcı olması gerektiğine vurgu yapan Erdoğan, “Kimseyi karşınıza almayın. Ötekileştirmeyin” mesajını verdi.(Habertürk)