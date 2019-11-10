Saat 09:05’te Türkiye’de hayat durdu

9'u 5 geçe sirenler çaldığında yurdun her köşesinden bu görüntüler kameralara yansıdı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81’inci yılı dönümünde Ata'ya saygı duruşu için hazırola geçildi.



Yurt her köşesinde yurttaşlar Atatürk için selam durdu.



Köprüler, yollar, caddeler, hava limanları... Her noktada bu manzaralar kaydedildi.



Türk milleti izinden gittiği Atası için saygı duruşunda bulundu.

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