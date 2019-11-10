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Saat 09:05’te Türkiye’de hayat durdu

Her yıl olduğu gibi bu yılda, koca bir millet aynı anda, sirenler çaldığında 9'u 5 geçe Ata'sına saygı duruşuna geçti. Yurdun her köşesinden duygulandılar görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz.

GÜNDEM 10.11.2019, 12:12 10.11.2019, 12:47
Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu
Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu

9'u 5 geçe sirenler çaldığında yurdun her köşesinden bu görüntüler kameralara yansıdı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81’inci yılı dönümünde Ata'ya saygı duruşu için hazırola geçildi.

Yurt her köşesinde yurttaşlar Atatürk için selam durdu.

Köprüler, yollar, caddeler, hava limanları... Her noktada bu manzaralar kaydedildi.

Türk milleti izinden gittiği Atası için saygı duruşunda bulundu.

ulusal.com.tr
 

#mustafa kemal atatürk #saygı #09:05 #10 kasım
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