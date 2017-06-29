Eski Kara Ataşesi Kurmay Albay Ahsen Süren'in FETÖ'cü darbe girişiminde Türkiye'nin Pakistan Büyükelçiliğine el koymaya çalıştığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Yaver Adayı listesinde bulunduğu belirtilen Sürer’in, elçilik personeline, "Darbe yapıldı, kolluk yetkisi bana geçti. Sabah gelip büyükelçilik makamını devralacağım" dediği belirtildi.

Elçiliği ele geçirmeye çalıştı, “Kolluk yetkisi bana geçti” dedi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına ilişkin hazırladığı iddianamenin yeni ayrıntıları ortaya çıktı.



İddianamede, "Silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis istenen eski Kurmay Albay Ahsen Süren'in ifadelerine yer verildi.



Pakistan'ın İslamabad Büyükelçiliği'nde eski Kara Ateşesi olarak görev yapan Süren'in elçiliğe el koymaya çalıştığı vurgulandı.



İddianamede Süren'in elçilik personeline, "Anayasanın ilgili maddesi gereğince Silahlı Kuvvetlerin bu yönde yetkisi var. Darbe yapıldı, kolluk yetkisi bana geçti. Sabah gelip büyükelçilik makamını devralacağım" dediği belirtildi.



Elçilik personellerinin darbecilerin sivilleri ve polisleri öldürdüğünü söylemesi üzerine sanık Süren'in kan dondurucu bir yanıt verdiği belirlendi. Süren'in "Onlar askere direnç gösteren unsurlar. Polis silah kullanırsa, askerimizin de kullanması doğal" dediği ifade edildi.



İncelemelerde darbeci Cemil Turhan’ın bilgisayarından çıkan CD içinde Ahsen Süren'in adının "Cumhurbaşkanı Yaver Adayı listesinde" bulunduğu tespit edildi.



İslamabad Kara Ataşeliği görevine 07 Ağustos 2014’te başlayan Süren’e, darbenin aktif isimlerinden iki kez 100 tam sicil notu verildiği de iddianamede anlatıldı. Notları veren isimlerinde ise dönemin Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral Ünsal Coşkun ile Tümgeneral Oğuz Serhad Habiboğlu olduğu tespit edildi.



ulusal.com.tr