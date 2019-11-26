Sabahattin İsmail: 3'lü zirvede dağ fare doğurdu

Sabahattin İsmail sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile görüşmeye dair değerlendirmelerde bulundu.

Sabahattin İsmail paylaşımlarında:

Akıncı-Anastasiadis-BM 3lü zirveden bişey çıkmadı. Görüşmeleri başlatacak referans şartlarında anlaşma yok.

Geçmiş olsun. Bu vartayı da atlattık. Türkiye hayır dediği sürece 5 li konferans toplanmaz. Toplanmazsa görüşmeler başlamaz.. Bu da seçim sonuna kadar görüşme yok demek.

3'lü zirve konusunda dağ fare doğurdu görüşündeyim.amaç referans şartlarında anlaşma ve 5li konferansın toplanmasını sağlamaktı.Bu olmadı.esas hedef başarısız.Görüşmeler başlamayacak.Türkiye 5 li konferansa ve görüşmelerin başlamasına karşı olduğunu daha önce BMye bildirmişti

Türkiye Lute'ye randevu vermemişti. Seçime kadar görüşme yok. Görüşmeler seçim sonrasında. Tabii Milli güçler seçimi kaybederse. Kazanırsak artık federasyon görüşülmeyecek,görüşme parametrezi iki devletli çözüme evrilecek.Türkiye seçim öncesi iki devletli çözüm talebini ilan etmeli.