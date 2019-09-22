Ulusal.com.tr yazarı Sabahattin İsmail, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Başbakan Ersin Tatar'a yönelik yaptığı "Sayın Tatar’ın “macera” dediği halkımızın desteği ile yürüttüğümüz siyasal eşitlik temelinde iki kurucu devletli, iki kesimli federal çözüm hedefimizdir." açıklamasına tepki gösterdi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar'ın kendisine yönelik eleştirilerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.



Akıncı, "Sayın Tatar’ın “macera” dediği halkımızın desteği ile yürüttüğümüz siyasal eşitlik temelinde iki kurucu devletli, iki kesimli federal çözüm hedefimizdir. “marjinal azınlık gruplar” ve “Akıncı’nın arkadaşları “ ise halkımızın çok ciddi bir çoğunluğudur. Bu gerçeği bugün göremeyenler, günü geldiğinde anlayacaklardır." ifadelerini kullandı.



Ulusal.com.tr yazarı Sabahattin İsmail'den tepki

Ulusal.com.tr yazarı Sabahattin İsmail, Akıncı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.



İsmail'in açıklaması şöyle;

1-Sn.Akıncı sizin siyasi eşitlik dediğiniz büyük bir yalandır.siyasi EŞİTLİĞİMİZİ tek bir oya indirgediniz.Bu 1960 anlaşmalarından geridir.orda VETO VE AYRI OY ÇOĞUNLUĞU HAKKIMIZ vardı.Bakanlar kurulunda 3 Türkten ikisi mecliste 15 Türkten 8inin oyu gerekirdi.bundan vazgeçtiniz

2-1960'da egemen devletimiz olmamasına karşın VETO hakkımız vardı.Meclisin ve hükümetin bilgisi, onayı dışında bundan vazgeçme hakkını nerden buldunuz?36 yıldır egemen devletimiz var.savunmanız gereken egemen eşitlik,yani iki devletin eşitliğidir.1 oya indirgenen eşitlik değil

4-hükümetin ve Meclisin bilgisi dışında hazırladığınız bir taviz haritasını size VERMEYİN demelerine karşın karşılığında birşey almadan verdiniz.50 bin insanımızı göçmen yapacak 40 köyü Maraşı, Güzelyurtu Karpazı verdiniz. hala haritayı hükümet meclis ve halktan gizliyorsunuz

5-topraklarımızın beşte birini taviz olarak verdiğiniz haritayı Rum biliyor BM biliyor hükümetimiz Meclisimiz ve halk bilmiyor.bu hakkı nerden buldunuz.bu topraklar babanızdan miras mı kaldı ki taviz haritasını MECLİSTEN halktan hükümetten gizliyorsunuz.Macera işte budur.

6-50 yıldır federasyon görüşüldü Rum tüm planları reddetti.bugüne kadar verilmeyen en korkunç tavizleri verdiniz Rum yine reddetti. ve siz"biz başarılı olamadık gelecek kuşaklara başarılar Dilerim.bundan sonra AB içinde iki devlet görüşülmeli"dediniz.niye çark ettiniz

7-tüm Rum ve Yunan VATANDAŞLARINA 4 özgürlük hakkı tanıdınız.yüzbinlerce Yunan,Rum,AB vatandaşı içimize yerleşip iş kuracak çalışacak mülk alacak ama Türk vatandaşları Kıbrısa ancak shengen vizesi ile turist olarak gelecek.50 bin Ruma iç vatandaşlık vereceksiniz.Bu ihanettir

8-KKTC tapularını sıfırlıyorsunuz, KKTC tapusu olan insanları mal sahibi yerine "kullanıcı" yapıyorsunuz.mülk komisyonu karar verene kadar belki 35-40 yıl moratoryum ilan edip mülklerimizin satılmasını kiralanmasını yatırım yapılmasını yasaklıyorsunuz.ekonomiyi çökertiyorsunuz

9-topraklarımızın beşte birini taviz haritası ile verdikten sonra kalan yüzde 28.5 un da üçte birini iade ediyorsunuz.ilk anda askeri bölgeleri, dini yerleri,yeni orman arazilerini ve üzerine yatırım yapılmayan boş arazileri veriyorsunuz.Kimden yetki aldınız.babanızın malı mı?

10-nüfusumuzu Rumların dörtte biri oranında.810 bin Rum 220 bin Türk olarak dondurdunuz.tek Türkün adaya gelip yerleşmesini 4 Yunan’ın gelip yerleşmesi şartına bağladınız,çapraz oyu kabul ederek Rumların seçilecek Türk başkanı belirlemesini kabul ettiniz.hangi hakla yaptınız

11-Bunları uydurmadım.Siber Meclis başkanı iken ona gönderdiğiniz 8 sayfalık mektuptan aldım.Tatar az söyledi.Macera değil, halka suikast yaptınız,Türk varlığını-KKTC'yi yok etmeye kalktınız.bedelini seçimde ödeyeceksiniz.sizi sandığa gömüp torun bakmaya göndereceğiz

