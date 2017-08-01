Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, bugünkü yazısında FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi Genel Müdürlüğü yapmış olan Hüseyin Gülerce'ye dikkat çekti. Önkibar yazısında, "Kamuoyundaki ortak kanaat, Gülerce’nin Fetullah Gülen’den yeni ve gizli bir görev aldığı şeklindedir" dedi

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Önkibar'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:



Ortaya çıkan son TV görüntüleri



Kamuoyundaki ortak kanaat, Gülerce’nin Fetullah Gülen’den yeni ve gizli bir görev aldığı şeklindedir.



Öyle olmasa Gülerce’in yazdığı FETÖ kitabında dişe dokunur tek bir bilgi olurdu ki yok!



Savcılıktaki ifadesinde mahrem imamların hiç birinin ismini vermedi.



TSK,Yargı ve Emniyet’den kimseyi deşifre etmedi.



Hülasa sadece mavra yaptı yani örgüte zararı sıfır.



ulusal.com.tr Ortaya çıkan son TV görüntüleri Hüseyin Gülerce ’nin 17 Aralık operasyonunu bile savunduğunu gösteriyor ki bu durumda nedamet getirdim ifadesi tamamen çürüyor.Kamuoyundaki ortak kanaat, Gülerce’nin Fetullah Gülen’den yeni ve gizli bir görev aldığı şeklindedir.Öyle olmasa Gülerce’in yazdığı FETÖ kitabında dişe dokunur tek bir bilgi olurdu ki yok!Savcılıktaki ifadesinde mahrem imamların hiç birinin ismini vermedi.TSK,Yargı ve Emniyet’den kimseyi deşifre etmedi.Hülasa sadece mavra yaptı yani örgüte zararı sıfır.