Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, Ankara Ticaret Odası’nın ekim veya kasım ayında yapılması beklenen başkanlık seçimini yakından ilgilendiren KHK düzenlemesini köşesine taşıdı. Önkibar yazısında, "Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek yaklaşan Ankara Ticaret Odası seçimlerini kazanmak için binlerce şirket kurdurmuş. Bu bilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gitmiş. Cumhurbaşkanı aldığı bilginin gerçekliğini teyit adına ilgili Bakanlıklar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Ankara Ticaret Odasına görev vermiş. Yine güya araştırma yapan ilgili kurumlar, kurulan yeni şirketlerin ATO’daki seçimde oy kullanmak amacıyla kurulmuş olabileceğine dair rapor vermiş. Bunun üzerine Tayyip Erdoğan Kanun Hükmünde Kararname yayınlayarak bu oyunu ya da tezgahı bozmuş; yani iki yıl içinde kurulan şirketlerin oy kullanmalarının önüne geçilmiş" ifadelerini kullandı

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Sabahattin Önkibar'ın Aydınlık'taki yazısının ilgili bölümü şöyle:



"Aktaracağım kulis fısıltılarını Ankaralı pek çok gazeteci biliyor ama yazmıyorlar çünkü



ODA TV yazmıştı, bir süredir siyasi ve ticari zeminlerde şöyle bir iddia var.



Güya Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek yaklaşan



Bu bilgi Cumhurbaşkanı



Cumhurbaşkanı aldığı bilginin gerçekliğini teyit adına ilgili Bakanlıklar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Ankara Ticaret Odasına görev vermiş.



Yine güya araştırma yapan ilgili kurumlar, kurulan yeni şirketlerin ATO’daki seçimde oy kullanmak amacıyla kurulmuş olabileceğine dair rapor vermiş.



Bunun üzerine Tayyip Erdoğan Kanun Hükmünde Kararname yayınlayarak bu oyunu ya da tezgahı bozmuş; yani iki yıl içinde kurulan şirketlerin oy kullanmalarının önüne geçilmiş.



Altını çizerek yazıyorum, bunlar kulis iddialarıdır ve kanunen ıspatlanana kadar biz bu spekülasyonu asla ve kat’a gerçek kabul etmiyoruz. Dahası, Gökçekler tarafından gönderilecek açıklamayı yayınlamaya hazırız.



Ancak soru şudur:



Bu binlerce şirket kurdurulma olayı balon ve yalan ise, Tayyip Erdoğan neden öyle bir KHK yayınladı?"



ulusal.com.tr "Aktaracağım kulis fısıltılarını Ankaralı pek çok gazeteci biliyor ama yazmıyorlar çünkü Melih Gökçek ’le araları bozulsun istemiyorlar.ODA TV yazmıştı, bir süredir siyasi ve ticari zeminlerde şöyle bir iddia var.Güya Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek yaklaşan Ankara Ticaret Odası seçimlerini kazanmak için binlerce şirket kurdurmuş.Bu bilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan ’a gitmiş.Cumhurbaşkanı aldığı bilginin gerçekliğini teyit adına ilgili Bakanlıklar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Ankara Ticaret Odasına görev vermiş.Yine güya araştırma yapan ilgili kurumlar, kurulan yeni şirketlerin ATO’daki seçimde oy kullanmak amacıyla kurulmuş olabileceğine dair rapor vermiş.Bunun üzerine Tayyip Erdoğan Kanun Hükmünde Kararname yayınlayarak bu oyunu ya da tezgahı bozmuş; yani iki yıl içinde kurulan şirketlerin oy kullanmalarının önüne geçilmiş.Altını çizerek yazıyorum, bunlar kulis iddialarıdır ve kanunen ıspatlanana kadar biz bu spekülasyonu asla ve kat’a gerçek kabul etmiyoruz. Dahası, Gökçekler tarafından gönderilecek açıklamayı yayınlamaya hazırız.Ancak soru şudur:Bu binlerce şirket kurdurulma olayı balon ve yalan ise, Tayyip Erdoğan neden öyle bir KHK yayınladı?"