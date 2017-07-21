Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz Cumartesi günü giydiği yeleğe dikkat çekti.

Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giydiği yeleğe dikkat çekti. Önkibar, "Ocak ve Şubat soğuğunda anlarım da, 15 temmuz tarihinde gömleğin üstüne niçin böyle bir yünlü yelek, izah edemedim" ifadelerini kullandı



Önkibar'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:



Tarih:15 Temmuz 2017.



Tayyip Erdoğan özel uçağıyla İstanbul’dan Ankara’ya dönerken kamuoyuyla paylaştığı malum fotoğrafta görüldüğü gibi üstünde abartısız 5 santim kalınlığında yünlü bir yelek var.



Ocak ve Şubat soğuğunda anlarım da, 15 temmuz tarihinde gömleğin üstüne niçin böyle bir yünlü yelek, izah edemedim.



Kimileri bu duruma yeleğin içinde zırh var yorumunu getirdi lakin öyle olsa bile Erdoğan özel uçağında buna niçin ihtiyaç duysun?



Uzman bir hekim arkadaşım, şu sebepten ötürü çok üşüyor, onun için yünlü yelek giyiyor dedi ama doğruluğundan emin olmadığım için dillendirdiği üşüme sebebini yazmayayım.



Eğer söylenen doğru ise sağlık sorunu bu, herkesin başına gelir. Sayın Erdoğan’a geçmiş olsun diyoruz.



ulusal.com.tr