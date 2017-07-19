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Sabahattin Önkibar yazdı: Fetullah Gülen öldüğü gün

Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, FETÖ ele başısı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından, "Türkiye içinde meşruiyetini tamamen" yitireceğini belirtti.

Sabahattin Önkibar yazdı: Fetullah Gülen öldüğü gün
Sabahattin Önkibar'ın Aydınlık gazetesindeki yazısının ilgili bölümü şöyle: 

Her fani gibi Fetullah da bir gün ölecek. Peki sonrası mı?

Haşhaşileri öldüğünün hemen ertesinde birkaç parçaya ayrışacak ki zeminler zaten hazırdır.

FETÖ olayında en önemli boyut Türkiye içinde meşruiyetini tamamen yitirmesidir.

Böyle bir hareketin artık ayağa kalkması mümkün değildir.

Bu itibarla yakındır CIA ile MOSSAD bile inşasına katkı sunduğu bu örgütü sırtından atacaktır zira emperyaller de vefa olmaz, kullanıp sonuç alacağı araçlar olur.

ulusal.com.tr
Etiketler; #aydınlık gazetesi #fetö #Fetullah Gülen #cia #mossad
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