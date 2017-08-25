Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar bugünkü yazısında, Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Ahmet Davutoğlu'nun televizyon kanallarına çıkıp FETÖ ile ilgili açıklamalarda bulunmamalarına dikkat çekti. Önkibar, "Kusura bakmasınlar bu tablonun tasfiri, bu üç isimde ByLock çıkmasından daha vahim ve dramatiktir" dedi

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Önkibar'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:



Başlığa bakıp o kadar da değil dediğinizi duyar gibiyim!



Haklısınız öyle bir şey yok ve sadece ironi yapıyorum ancak bunun için ciddi gerekçelerim var.



Mesela bendeniz



Sakın ha, o zaten ekranlardan uzak duruyor falan demeyin, böyle bir ihanet karşısında ekrana çıkmak vatan görevidir.



Aynı şekilde yıllar yılı kendini Hazreti Ömer gibi sunan ve ekranları sevdiği bilinen



Yine televizyonlar davet etmiyorlar demeyin, Arınç bu konuyu anlatma adına istesin her kanala anında çıkar...



Peki ya



Lafı dolandırmayacağım!



AKP ve Tayyip Erdoğan sayesinde Cumhurbaşkanı, Başbakan ve TBMM Başkanı olacaksınız ama devlete, millete ve partinize yapılan emperyal bir müdahale olayında sadece zahiri kurtarma adına göstermelik bir iki laf edip geçiştireceksiniz!



Kusura bakmasınlar bu tablonun tasfiri, bu üç isimde ByLock çıkmasından daha vahim ve dramatiktir.



ulusal.com.tr Başlığa bakıp o kadar da değil dediğinizi duyar gibiyim!Haklısınız öyle bir şey yok ve sadece ironi yapıyorum ancak bunun için ciddi gerekçelerim var.Mesela bendeniz Abdullah Gül ’ün 15 Temmuz darbesinin üstünden 400 gün geçmesine rağmen bir kere olsun televizyona çıkıp FETÖ’nün emperyal bir casus şebekesi olduğunu söylediğini ve bu örgütü hedef aldığını hiç görmedim ve duymadım.Sakın ha, o zaten ekranlardan uzak duruyor falan demeyin, böyle bir ihanet karşısında ekrana çıkmak vatan görevidir.Aynı şekilde yıllar yılı kendini Hazreti Ömer gibi sunan ve ekranları sevdiği bilinen Bülent Arınç 13 ay geçti neden ağzını açmıyor ve Fetullah alçağına lanet okumuyor?Yine televizyonlar davet etmiyorlar demeyin, Arınç bu konuyu anlatma adına istesin her kanala anında çıkar...Peki ya Ahmet Davutoğlu ? Önceki Başbakan olarak böyle bir ihanet ve alçaklığı, geçiştirme kabilinde değil, samimi olarak niçin başkaldırmaz ve TV’lerde topa tutmaz?Lafı dolandırmayacağım!AKP ve Tayyip Erdoğan sayesinde Cumhurbaşkanı, Başbakan ve TBMM Başkanı olacaksınız ama devlete, millete ve partinize yapılan emperyal bir müdahale olayında sadece zahiri kurtarma adına göstermelik bir iki laf edip geçiştireceksiniz!Kusura bakmasınlar bu tablonun tasfiri, bu üç isimde ByLock çıkmasından daha vahim ve dramatiktir.