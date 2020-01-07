Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı

Yolcu uçağı pistten çıktı, yolcular korku dolu anlar yaşadı.

Bir yolcu uçağı Birleşik Arap Emirlikleri Şarja'den kalkarak İstanbul'a geldi. Sabiha Gökçen'e iniş yaptı. O ana kadar her şey sorunsuzdu. Ancak şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle pilot kontrolü kaybetti. Uçak pistten çıktı.

O sırada uçağın içinde 164 yolcu vardı. Hepsi büyük panik yaşadı. Vatandaşlar şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi. Tahliye sonrası ilk anları da cep telefonlarıyla kaydettiler.

İyi haber İstanbul Valiliği'nden geldi. Kazada ölen olmadı. Valilik, hava muhalefeti nedeniyle bazı uçuşların iptal olduğunu duyurdu.

Pistten çıkan uçağın firması Pegasus, olayla ilgili incelemenin başlatıldığını belirtti.

Türk Hava Yolları ise Sabiha Gökçen'e seyahat edemeyen yolcuları için İstanbul Havalimanı'na 6 ek sefer planladı.

Sabiha Gökçen Havalima'nındaki uçuşların bir süre durdurulması yolcuları olumsuz etkiledi.

Seferlerin iptal edilmesi nedeniyle vatandaşlar saatlerce havaalanlarında bekledi.



Uçağın pilotu ile kule arasındaki konuşmalar da ortaya çıktı. Özellikle ses kayıtlarına pilot ile kule görevlisi arasındaki diyalogda iki tarafın da sakinliğini koruyarak olaya müdahale etmeleri dikkat çekti.

ulusal.com.tr