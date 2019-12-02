Şabo: Evden zorla aldılar, 84 kişi vardı

Evine baskın yapıldı, zorla ailesinden kopartıldı. Yalnız değildi, kendisi gibi aynı kaçırılan 84 çocuk daha vardı.

Müeyyed Şabo 14 yaşında PKK tarafından zorla silahlandırıldı. Örgütün kamplarında eğitimden geçirildi.

Kaçırıldıktan sonra ailesi ile görüşmesine izin verilmedi. Kaçması gerektiğini biliyordu. Başardı da. Barış Pınarı Harekatı öncesinde örgütten kaçarak teslim oldu.

Sözde eğitim kamplarında yaşadıklarını anlattı Şabo. Eğitimlerde teröristlerin komutlarını yerine getirmeyenlere 12 saatlik nöbetler yazıldığı, tünel kazısı ile cezalandırıldığını kaydetti.

Rasulayn'a çatışmaya götürülürken örgütün dikkatsizliğinden yararlanan Şabo, kaçış hikayesini de anlattı.

ulusal.com.tr