Sağlık Bakanı Demircan, Ege Denizi'ndeki depremin ardından 358 kişinin hastanelere başvurduğunu, 272 kişinin ambulanslarla hastaneye ulaştırıldığını bildirdi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Bodrum Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, can kaybı olmayan, mal kaybı da düşük olan ama büyülüğü yüksek bir depremle karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi.



Bakan Demircan, şöyle devam etti:



"Depremden zarar gördüğünü söyleyen 358 vatandaşımızın müracaatı oldu. Müracaat eden vatandaşlarımızın 272 tanesini ambulanslarla hastaneye ulaştırdık. Diğerleri ise kendi imkanları ile geldiler. Gelen, müracaat eden kişiler arasında 25 vatandaşımız, kazazedemiz var. Bunlardan 3 tanesinin bel ve omurgada kırığı var. Aynı şekilde ayak kemiğinde kırık olan var. Ciddi bir yaralanması olan vatandaşımız yok. Gerekli müdahaleler yapıldı, takibi yapılıyor."



Demircan, deprem sırasında hastanede tedavi gören 19 hastanın olduğunu, depremin ardından bazılarının kendi isteğiyle bazılarının da tedbiren dışarıya alındığı yönünde bilgi aldıklarını kaydetti.