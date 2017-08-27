Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, kurban kesimiyle ilgili "Acemi kasaplar bıçakları ellerine almasınlar, ustalar ellerine alsınlar." dedi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, kurban kesimiyle ilgili "Acemi kasaplar bıçakları ellerine almasınlar, ustalar ellerine alsınlar." dedi.



Çeşitli programlara katılmak üzere Amasya'nın Taşova ilçesine gelen Demircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurban kesimi ve Kurban Bayramı tatiline ilişkin vatandaşlara uyarı ve önerilerde bulundu.



Vatandaşların, kurban ibadetlerini yerine getirirken yerel yönetimlerin koyduğu kurallara uymalarını isteyen Demircan, çevrenin kirletilmemesi gerektiğini vurguladı.



"Acemi kasaplara" uyarılar yapan Demircan, "Bu işin şakası yok, bıçak kesici bir alet. Kendilerine zarar veriyorlar. Kurban etlerini bilinçli bir şekilde kesersek ve bilinçli tüketirsek bayram bizim için faydalı olur. Kurbanı sadece kişi kendisi için kesmez, eşe dosta dağıtır bir kısmını da ailesi ile tüketir. Bu bizim için büyük bir sosyal dayanışma örneğidir ve büyük bir ibadetimizdir. Acemi kasaplar bıçakları ellerine almasınlar ustalar ellerine alsınlar." diye konuştu.



Bakan Demircan, araba kullanacakları uykusuz yola çıkmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.