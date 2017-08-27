SON DAKİKA: Deprem oldu
SON DAKİKA: Deprem oldu
Bu yanlışı yapmayın
Bu yanlışı yapmayın
İçişleri Bakanlığı: 7 PKK'lı öldürüldü
İçişleri Bakanlığı: 7 PKK'lı öldürüldü
Bimeks'te şok gelişme
Bimeks'te şok gelişme

Sağlık Bakanı Demircan’dan 'acemi kasaplara' uyarı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, kurban kesimiyle ilgili "Acemi kasaplar bıçakları ellerine almasınlar, ustalar ellerine alsınlar." dedi.

Sağlık Bakanı Demircan’dan 'acemi kasaplara' uyarı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, kurban kesimiyle ilgili "Acemi kasaplar bıçakları ellerine almasınlar, ustalar ellerine alsınlar." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Amasya'nın Taşova ilçesine gelen Demircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurban kesimi ve Kurban Bayramı tatiline ilişkin vatandaşlara uyarı ve önerilerde bulundu.

Vatandaşların, kurban ibadetlerini yerine getirirken yerel yönetimlerin koyduğu kurallara uymalarını isteyen Demircan, çevrenin kirletilmemesi gerektiğini vurguladı.

"Acemi kasaplara" uyarılar yapan Demircan, "Bu işin şakası yok, bıçak kesici bir alet. Kendilerine zarar veriyorlar. Kurban etlerini bilinçli bir şekilde kesersek ve bilinçli tüketirsek bayram bizim için faydalı olur. Kurbanı sadece kişi kendisi için kesmez, eşe dosta dağıtır bir kısmını da ailesi ile tüketir. Bu bizim için büyük bir sosyal dayanışma örneğidir ve büyük bir ibadetimizdir. Acemi kasaplar bıçakları ellerine almasınlar ustalar ellerine alsınlar." diye konuştu.

Bakan Demircan, araba kullanacakları uykusuz yola çıkmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.


Kaynak: AA
Etiketler; #AHMET DEMİRCAN #Acemi kasaplar #sağlık bakanı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Manisa Saruhanlı'da deprem meydana geldi (Son depremler)
Sonraki Haber
Sağlık Bakanı Demircan’dan 'acemi kasaplara' uyarı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.