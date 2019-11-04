Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Haluk Levent annesi Sabriye Acil için başsağlığı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçı Haluk Levent'in annesi Sabriye Acil'in vefatı sebebiyle başsağlığı mesajı paylaştı.

Koca, şunları aktardı:

"Değerli sanatçımız Haluk Levent’in kıymetli annesi Sabriye Acil Hanımefendi’nin vefatını teessürle öğrendim.

Merhumeye Allah’tan rahmet, Haluk Levent başta olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Levent, "Dün gece annemiz Sabriye‘yi kaybettik. Bir süre burada olamayacağım. Bu sayfayı @Velisevinc_ yönetecek. Ahbap’lar çalışmaya devam edecek yarım kalan iş bırakmayacak.. Yakında görüşürüz canlarım." demişti.

ulusal.com.tr