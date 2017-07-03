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Sağlık Bakanlığı'dan Manisa açıklaması

Sağlık Bakanlığı, Manisa'daki asker zehirlenmelerine ilişkin yeni bir araştırma raporunun açıklandığı iddiasını yalanladı.

Sağlık Bakanlığı'dan Manisa açıklaması

A Haber bugün yayınladığı haberde, yeni açıklanan rapora göre suların temiz çıktığını, yemekte mikroorganizma tespit edildiğini öne sürmüştü.

hurriyet.com.tr'ye konuşan Sağlık Bakanlığı kaynakları bugün bu yönde bir açıklama yapılmadığını duyurdu. A Haber bunun üzerine söz konusu haberi geri çekti.

Manisa’da 4 zehirlenme vakasından ikisi 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda yaşanmıştı. İlk zehirlenme 23 Mayıs’ta, ikincisi ise 17 Haziran’da olmuştu. Albay Arif Seyhun Kışlası’nda 17 Haziran’da çok sayıdaki askerde ortaya çıkan bulantı ve kusma şikâyeti üzerine, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın talimatıyla Halk Sağlığı Kurum Başkanı İrfan Şencan başkanlığındaki enfeksiyon hastalıklıkları, epidemiyoloji, klinik toksikoloji ve mikrobiyoloji laboratuvar uzmanlarından oluşan 12 kişilik uzman ekip Manisa’ya giderek incelemelerde bulundu.

Sağlık ekibi, 23 Mayıs’taki olaya ilişkin ilk inceleme raporunu 22 Haziran'da tamamlamıştı. Raporda, “Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Seyhun Kışlası’nda 23 Mayıs’ta meydana gelen olayın salmonellaya bağlı olduğu kesinleşmiştir. Konuyla ilgili rapor hazırlanarak Manisa Valiliği’ne iletilmiştir” denilmişti.

Bakanlığa göre bugün yeni bir rapor verilmesi söz konusu değil.

ulusal.com.tr

Etiketler; #sağlık bakanlığı #Manisa #asker
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