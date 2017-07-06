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Sağlık Bakanlığı Kartal Bebek'e para toplanması hakkında inceleme başlattı

Sağlık Bakanlığı, Kartal bebeğin tedavi için Almanya'ya yönlendirilmesi ve ücretsiz yapılabilecek bir ameliyat için para toplanması hakkında inceleme başlattı

Sağlık Bakanlığı Kartal Bebek'e para toplanması hakkında inceleme başlattı

Sağlık Bakanlığı, Kartal bebeğin tedavi için Almanya'ya yönlendirilmesi ve ücretsiz yapılabilecek bir ameliyat için para toplanması hakkında inceleme başlattı

Etiketler; #kartal bebek #sağlık bakanlığı
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