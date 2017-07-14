Sağlık Bakanlığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Türk Kızılayı işbirliğiyle kan bağışı kampanyası gerçekleştirecek.

Sağlık Bakanlığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Türk Kızılayıişbirliği ile kan bağışı kampanyası başlattı.



Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı işbirliğiyle kan bağışı kampanyası gerçekleştirilecek.



Sağlık Bakanlığı'nın 'Vatanseverlik Senin Kanında Var' sloganıyla katıldığı kampanyanın koordinasyonu 81 ildeki İl Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Müdürlükleri, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlikleri ve Türk Kızılayı tarafından sağlanacak.



Halkın kan bağışı konusundaki farkındalığının arttırılması amacıyla hazırlanan etkinlikte, Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlıklı Yaşam Araçları ve Kızılay Kan Bağış Araçları da vatandaşların hizmetinde olacak.



Türkiye'nin dört bir yanında, sağlık çalışanlarının da katılımıyla düzenlenecek etkinliklerde yer alacak Sağlıklı Yaşam Araçları, tüm donanımları ile sağlıklı yaşam konularında halkın bilgilendirilmesi amacıyla kullanılacak.



Etkinlikler süresince Türk Kızılayı 200 noktada kan bağışı kabul işlemlerini sürdürecek. Kan bağışı kampanyasının anma etkinlikleri süresince devam etmesi bekleniyor.



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma nöbetlerine katılan vatandaşların kan bağışına destek vermesi için gerekli medya ve sosyal medya çalışmaları Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü ile Türk Kızılayı tarafından yürütülecek. Etkinlik boyunca fotoğraf ve videolar Sağlık Bakanlığının facebook, twitter ve instagram gibi resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.