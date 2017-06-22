Manisa'da askerlerin zehirlenmesiyle ilgili beklenen açıklama, 5 gün sonra geldi. Sağlık Bakanlığı, yüzlerce askerin besin zehirlenmesi yaşadığını ve zehirlenmeye "salmonella" mikrobunun etkili olduğunu belirtti. Öte yandan gözaltında bulunan 6'sı subay ve astsubay 23 kişi adliyeye sevk edildi.

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