Sağlık Bakanlığı, Manisa'daki askerin zehirlenmesiyle ilgili ön çalışmalarını tamamladı.
Raporda, askerlerin besin zehirlenmesi yaşadığını ve zehirlenmeye "salmonella" mikrobunun yol açtığını belirtti.
17 Haziran'da çok sayıdaki askerde ortaya çıkan bulantı ve kusma şikayeti üzerine, Sağlık Bakanlığı harekete geçmiş ve 12 kişilik uzman ekip Manisa'ya giderek incelemelerde bulundu.
İncelemeler sırasında, askerlerin yemeklerinin hazırlanması aşamasındaki kamera kayıtlarına da başvuruldu.
Kışlada meydana gelen gıda zehirlenmesi olayında, besinlerin pişirilme sürecindeki hazırlık aşamasından kaynaklandığı belirlendi.
Öte yandan gözaltında bulunan 6'sı asker 23 kişi adliyeye sevk edildi.
ulusal.com.tr
Manisa'da askerlerin zehirlenmesiyle ilgili beklenen açıklama, 5 gün sonra geldi. Sağlık Bakanlığı, yüzlerce askerin besin zehirlenmesi yaşadığını ve zehirlenmeye "salmonella" mikrobunun etkili olduğunu belirtti. Öte yandan gözaltında bulunan 6'sı subay ve astsubay 23 kişi adliyeye sevk edildi.
Sağlık Bakanlığı, Manisa'daki askerin zehirlenmesiyle ilgili ön çalışmalarını tamamladı.