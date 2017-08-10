Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçında sahaya bıçak attığı belirlenen T.P. gözaltına alındı. 20 yaşındaki şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Süper Kupa maçında, sahaya "Kelebek" olarak nitelendirilen bıçak attığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı.



Konuyla ilgili Konya Valiliği'nden yazılı bir açıklama yapıldı.



Açıklamada, "Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Turkcell Süper Kupa final müsabakasının 79. dakikasında sahaya kesici alet atan T.P, Konya Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar sonucunda dün yakalanmıştır" denildi.



Daha önceden poliste suç kaydının bulunmadığı belirtilen T.P. hakkında, "Sporda Şiddetin Önlenmesine Dair" Kanun uyarınca işlem yapıldı.



Şüphelinin polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.





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