BASAM Başkanı Sait, "Yunanistan hükümeti, adalardaki camileri restorasyon bahanesiyle çürümeye terk etti. Yunanlılar AB fonlarından yararlandıkları halde yıllardır bölgede hiçbir restorasyon çalışması yapmıyorlar.” dedi.

Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) Başkanı Rifat Sait, Ege Denizi'nde 6,5 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili, "Yunanistan hükümeti, adalardaki camileri restorasyon bahanesiyle çürümeye terk etti. Yunanlılar Avrupa Birliği fonlarından yararlandıkları halde yıllardır bölgede hiçbir restorasyon çalışması yapmıyorlar." dedi.

Sait, yaptığı açıklamada, depremde Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda Cezayirli Hasan Paşa Camisi'nin minaresinin yıkıldığını belirterek, cami ile ilgili bir süre önce Yunan hükümetinin gerekli izinlerin alınmasına rağmen restorasyon çalışmalarına başlamadığını ileri sürdü.

Camilerin neredeyse tamamı restorasyon gerekçesiyle kapalı



Rifat Sait, şu iddialarda bulundu:

"Yunanistan hükümeti, adalardaki camileri restorasyon bahanesiyle çürümeye terk etti. Yunanlılar Avrupa Birliği fonlarından yararlandıkları halde yıllardır bölgede hiçbir restorasyon çalışması yapmıyorlar. Bu bir suç ve vebaldir. Türkiye’nin 'TİKA marifetiyle onarabiliriz' yardım talebine bile olumlu yaklaşmıyorlar. Yaklaşık 400 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalan Rodos Adası'nda, Osmanlı döneminde yapılan camilerin neredeyse tamamı restorasyon gerekçesiyle yıllardır kapalı tutuluyor."

Depremde hayatını kaybeden Sinan Kurtoğlu'nun ailesine baş sağlığı dileyen Sait, "İstanköy Adası depreminde vefat eden İzmirli Sinan Kurtoğlu için Yunan hükümeti sorumludur, tazminat gerekebilir." ifadelerini kullandı.



Kos Adası yerine İstanköy isminin kullanılması gerektiğini belirten Sait, şunları kaydetti:

"Birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve 12 Adalar içinde yer alan 120 bin nüfuslu Rodos'ta 5 bin soydaşımız yaşıyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın 1522'de fethettiği ada, yüzlerce yıl devam eden Osmanlı hakimiyetinin izlerini taşıyor. Adada onlarca Osmanlı eseri bulunuyor. Maalesef Yunanistan'ın en önemli turizm kaynaklarından biri olan adada, Pargalı İbrahim Paşa Camisi, Hafız Ahmet Ağa Kütüphanesi ve çeşmeler dışındaki bütün Osmanlı eserlerinin ziyaret edilmesine izin verilmiyor. Osmanlı döneminde inşa edilen Ağa, Bab'ı Mesdud, Borazani Baba, Girit, Hamza Bey, Hurmalı, Murat Reis, Muradiye, Recep Paşa, Salakos köyü, Sultan Mustafa ve Şadırvan camileri yıllar süren sözüm ona restorasyon çalışmalarının bitmemesi sebebiyle ibadete kapalı tutuluyor ve turistlerin buraları ziyaret etmesine de izin verilmiyor. Bu restorasyonlar asla bitirilmeyecek."