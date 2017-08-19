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Sakarya'da hayatını kaybeden 7 işçi için cenaze namazı kılındı

SAKARYA'nın Hendek İlçesi'nde fındık bahçesine giderken traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 7 işçi için Mardin'in Kızıltepe ilçesinde toplu cenaze namazı kılındı. Cenazelerin Kızıltepe, Yeşilli ve Ömerli ilçelerinde toprağa verileceği belirtildi

Sakarya'da hayatını kaybeden 7 işçi için cenaze namazı kılındı

SAKARYA'nın Hendek İlçesi'nde fındık bahçesine giderken traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 7 işçi için Mardin'in Kızıltepe ilçesinde toplu cenaze namazı kılındı. Cenazelerin Kızıltepe, Yeşilli ve Ömerli ilçelerinde toprağa verileceği belirtildi

Fındık toplamaya gittikler Sakarya'nın hendek ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Şengül Akman (50), Çiçeği Çapat (39), Bahar Çağatay (15), Bedran Çağatay (54), Nildanur Akman (13), Faruk Boz (38) ve Gülistan Boz'un (18) bugün sabah saatlerinde Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Hububat Ticaret Merkezi'nde bulunan Şeyh Şerif Kahraman Camisi'nde toplu cenaze namazı kılındı.

Namaza Mardin Valisi Mustafa Yaman, merkez ve bağlı ilçe kaymakamları, askeri ve emniyet yetkilileri ile birlikte kazada hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. 

Namazın ardından cenazeler toprağa verilecekleri Kızıltepe, Ömerli ve Yeşilli ilçelerine götürüldü.

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Kaynak: DHA
Etiketler; #sakarya #mardin #Kızıltepe #işçi
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