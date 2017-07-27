TCDD'den flaş açıklama
TCDD'den flaş açıklama
AFAD'dan önemli açıklama
AFAD'dan önemli açıklama
İBB'den şiddetli yağış açıklaması
İBB'den şiddetli yağış açıklaması
İbrahim Kalın'dan S-400 açıklaması
İbrahim Kalın'dan S-400 açıklaması

Sakarya'da işçiler yemekten zehirlendi

Sakarya'da bir yemek şirketinin verdiği yemekten zehirlenen çeşitli fabrikalarda çalışan yaklaşık 120 işçi, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Sakarya'da işçiler yemekten zehirlendi

Sakarya'da farklı fabrikalarda çalışan ve yedikleri yemeklerden zehirlenenyaklaşık 120 işçi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, öğle yemeğinde yemek yiyen işçiler, bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvuru yaptı. Bir süre sonra rahatsızlanan işçi sayısının artması üzerine, çok sayıda işçi kentteki çeşitli hastanelere zehirlenme şüphesiyle başvuruda bulundu.
Sakarya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Hasan Salih Sağlam, yaptığı açıklamada, birkaç iş yerinde zehirlenme vak'ası olduğunu belirterek, "Gelen vak'alar hafi̇f ve önemli̇ bi̇r şey yok gibi gözüküyor. Hastalar hala hastanelere başvuru yapıyor. Ama gelen hastalarda şu ana kadar ciddi bir durum söz konusu değil. Yaklaşık 4 saatte 120 civarında vak'a var. Bir şirketin yemek verdiği fabrikalardan geliyor vak'alar. Bir yemek şirketinden kaynaklandığını düşünüyoruz. 4 ya da 5 şirketten gelen hastalar." diye konuştu.
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran işçilerden Celil Yılmaz, öğle yemeğinde pilav, kuru fasulye, çorba ve tatlı yediklerini söyledi.
Yemekten 2 saat sonra işçilerin rahatsızlanmaya başladığını belirten Yılmaz, "Önceleri bizde bir şey yoktu sonradan bizde de belirtiler başladı. Kusmaya başladım. Sonra hastaneye geldim. Yaklaşık 100 işçinin geldiğini söylediler. Herkes kendi imkanlarıyla hastaneye geldi. Hastaneye gelince serum bağladılar. Fazla etkilenmeyenleri hemen taburcu ettiler." ifadelerini kullandı.
Öte yandan söz konusu yemek şirketi hakkında inceleme başlatıldığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #sakarya
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Fenerbahçe Sturm Graz'ı deplasmanda 2-1 yendi
Sonraki Haber
Orgeneral Akar, Hatay ve Şanlıurfa'ya ziyaretlerde bulundu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.