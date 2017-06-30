Emniyetten flaş açıklama
Emniyetten flaş açıklama
Erdoğan, Trump ve Putin ile görüştü! İşte ilk açıklamalar
Erdoğan, Trump ve Putin ile görüştü! İşte ilk açıklamalar
Herkesi ilgilendiren karar: Ücreti ödeyenler...
Herkesi ilgilendiren karar: Ücreti ödeyenler...
3 nokta 3 operasyon
3 nokta 3 operasyon

Şakir Keçeli hayatını kaybetti

Vatan Partisi Genel Başkan Danışmanı Av. Şakir Keçeli  geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 

Şakir Keçeli hayatını kaybetti

Yazar, Bektaşi Babası, Vatan Partisi Önceki Dönem MKK üyesi ve son olarak Genel Başkan Danışmanlığı görevini yürüten Av. Şakir Keçeli geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Keçeli'nin cenazesi 2 Temmuz Pazar günü 14.30'da Nevşehir Hacıbektaş'ta İlhan Selçuk, Fikret Otyam'ın da mezarının bulunduğu İz Bırakanlar mezarlığında toprağa verilecek.​


ulusal.com.tr

Etiketler; #Şakir Keçeli
banner863
Önceki Haber
Atiker Konyaspor'da transfer
Sonraki Haber
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.