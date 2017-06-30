Vatan Partisi Genel Başkan Danışmanı Av. Şakir Keçeli geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Yazar, Bektaşi Babası, Vatan Partisi Önceki Dönem MKK üyesi ve son olarak Genel Başkan Danışmanlığı görevini yürüten Av. Şakir Keçeli geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.



Keçeli'nin cenazesi 2 Temmuz Pazar günü 14.30'da Nevşehir Hacıbektaş'ta İlhan Selçuk, Fikret Otyam'ın da mezarının bulunduğu İz Bırakanlar mezarlığında toprağa verilecek.​





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