Türk askerine saldırı düzenleyen PKK'lılar nokta atışıyla vuruldu.

Barış Pınarı Harekat alanında Türk Güvenlik güçlerine saldırı düzenleyen 7 PKK'lı , keşif ve gözetleme vasıtalarınca Ayn El-Arab kırsalında tespit edildi.

Kaçmaya çalışan 7 PKK'lı SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi.

Adım adım sona yaklaşan bölücü terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen etkili operasyonlar sayesinde terör örgütünden kaçan biri 'Gri' kategoride aranan toplam 4 PKK'lı askerlere teslim oldu.

Terör örgütüne karşı yurt içinde de amansız mücadele sürüyor.

Erzincan'da Kıran-4 operasyonu kapsamında 11 sığınak ve mağara imha edildi. Aramma tarama çalışmaları kapsamında çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

PKK'nın tuzaklı bombaları da faciya neden olmadan yok ediliyor. Siirt'in Gökçebağ beldesinde toprağa gömülü amonyum nitrat ve mazotla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı imha edildi.

Operasyonların bir adresi de Van oldu. Aramalarda 2 EYP düzeneği, 2 kilogram amonyum nitrat ve tıbbi malzemeler ele geçirildi. Mühimmat ve malzemeler olay yerinde yok edildi.

ulusal.com.tr