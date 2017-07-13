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Saldırı hazırlığındaki PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi

Dağlıca ile Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde saldırı hazırlığında olan PKK'lı 8 terörist hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.

Saldırı hazırlığındaki PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de saldırı hazırlığındaki 8 PKK'lı terörist operasyonla etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yüksekova-Dağlıca yakınlarında Irak sınırına sıfır noktasında bulunan ve halen boş durumda olan İkiyaka köyü Mezrok mezrasında dere kenarında tespit edilen 6 bölücü terör örgütü mensubu ve Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 8 bölücü terör örgütü mensubu birliklerimize saldırı girişiminden önce yapılan hava harekatıneticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."


Kaynak: AA
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