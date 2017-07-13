Hakkari'de saldırı hazırlığındaki 8 PKK'lı terörist operasyonla etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların devam ettiği vurgulandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yüksekova-Dağlıca yakınlarında Irak sınırına sıfır noktasında bulunan ve halen boş durumda olan İkiyaka köyü Mezrok mezrasında dere kenarında tespit edilen 6 bölücü terör örgütü mensubu ve Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 8 bölücü terör örgütü mensubu birliklerimize saldırı girişiminden önce yapılan hava harekatıneticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
Dağlıca ile Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde saldırı hazırlığında olan PKK'lı 8 terörist hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.
Hakkari'de saldırı hazırlığındaki 8 PKK'lı terörist operasyonla etkisiz hale getirildi.
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