Irak'ın kuzeyindeki saldırı hazırlığındaki PKK'lı 4 terörist, operasyonla etkisiz hale getirildi.Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyon esnasında insansız hava aracı tarafından Irak'ın kuzeyindeki Ora bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 terörist tespit edildi.
Teröristler, bölgeye düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
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