Türk Silahlı Kuvvetlerince dün Bitlis kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatlarında, üç mağara ile mühimmat deposu ve uçaksavar silah mevzisi imha edildi, ilk belirlemelere göre iki terörist etkisiz hale getirildi.

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Türk Silahlı Kuvvetlerince dün Bitlis kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatlarında, üç mağara ile mühimmat deposu ve uçaksavar silah mevzisi imha edildi, ilk belirlemelere göre iki terörist etkisiz hale getirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü üyelerinin tespiti üzerine, dün öğle saatlerinde Bitlis kırsalı, akşam saatlerinde ise Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.



Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, Zap bölgesinde üç mağara ile mühimmat deposu ve uçaksavar silah mevzisini imha etti.



Harekatlar sonucu ilk belirlemelere göre iki terörist etkisiz hale getirildi.