Samsun'da cinayet davası duruşması öncesinde adliye önünde taraflar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Polis kavganın büyümesini havaya ateş ederek önledi

Samsun'da, cinayet davası duruşması öncesi adliye önünde taraflar arasında silahlı kavga çıktı. Bir kişinin yaralandığı olayda polis tarafları havaya ateş ederek ayırdı.



Alınan bilgiye göre, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi Olgun Sokak'ta 7 Nisan 2017 tarihinde bir kişinin öldürüldüğü olayla ilgili Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma öncesinde sanık ve mağdur yakınları adliyeye geldi.



Adliye önünde karşılaşan iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Engin K, yanındaki kadının çantasından çıkarttığı ruhsatsız tabancayla 2 el ateş ederek Recep Keskin'i sol bacağından yaraladı.



Silah sesleri üzerine adliye polisi ve adliyenin bahçesinde nöbet tutan Özel Harekat polisleri kavgaya müdahale etti. Polis kavgayı ayırmak için havaya iki el ateş etti. Silahlı saldırgan etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yaralı Keskin ise adliyeye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.



7 Nisan 2017 günü meydana gelen olayda Bahar A, oğlu B.A'yı pompalı tüfekle ateş ederek bacağından yaraladığı iddia edilen Burak Yıldırım ve Oral Kılınç'ı ruhsatsız tabancayla ateş açarak yaralamış, başından yaralanan Burak Yıldırım hastanede hayatını kaybetmişti.



Polis olayın ardından Bahar A. ile azmettirici olduğu öne sürülen ağabeyi Engin K. (41) ve amcasının oğlu Hakan K'yı gözaltına almış, polisteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Bahar A. tutuklanmış, diğer iki şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.



















