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Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu: 4 gözaltı 

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu: 4 gözaltı 

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında kamudan ihraç edilen memurların da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların bazılarının örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı tespit edildi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #samsun #fetö #pdy #gözaltı
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