Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, aralarında kamudan ihraç edilen memurların da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.



Zanlıların bazılarının örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı tespit edildi.

