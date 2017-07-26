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Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

Samsun'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin evinde FETÖ'ye ait CD ve kitaplar ele geçirildi. Soruşturmayı genişleten ekipler, şüphelilerle bağlantısı olduğu öne sürülen memur ile kamu kurumundan ihraç edilen memurlar ve serbest meslek sahibi 6 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #samsun #fetö #operasyon #gözaltı #şüpheli
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