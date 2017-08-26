"Terbiye için öğrencileri hafifçe okşayın" sözleriyle gündeme gelen Samsun Valisi Osman Kaymak’a tepkiler sürüyor. Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Türkiye’de disiplin anlayışına dikkat çekti, valiyle ilgili soruşturma açılması gerektiğini söyledi

"Öğrencilerin okşayın" çıkışıyla gündeme gelmişti Samsun Valisi. Eğitim İş, o valiyle ilgili soruşturma açılmasını istedi.



Türkiye, Samsun Valisi Osman Kaynak’ın bu skandal sözlerini konuşuyor. Öğrencileri terbiye etmek için hafifçe okşanmasının sorun olmadığını söyleyen Valiye, Eğitimcilerden de tepkiler büyüyor.



Son tepki Eğitim İş Sendikasından geldi. Ulusal Kanal’a konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, sözlerin kabul edilemez olduğunu söyledi. Vali hakkında soruşturma talebinde bulundu.



Yıldırım, şiddetin kaynağının eğitimciler olmadığını söyledi.



Bu sözleri söyleyen kişilerin cesaretlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım’a göre, cezalar göstermelik kalıyor.



Eğitim İş Genel Başkanı Yıldırım, disiplin konusunun doğru anlaşılması gerektiğinin de altını çizdi.



HABER: HASRET KAYA

KAMERA: BARIŞ YURTERİ



ulusal.com.tr